Кыргызстан впервые вошел в молодежный совет при "Росатоме"

Кыргызстан впервые получил представительство в Международном молодежном консультативном совете Impact Team 2050 при генеральном директоре госкорпорации "Росатом". Президент Ассоциации студентов Кыргызской Республики Бектан Кыдыев вошел в число 13 участников совета, успешно пройдя конкурсный отбор среди более чем двух тысяч кандидатов из 85 стран, и будет представлять Центрально-Азиатский регион.

Инаугурация второго состава совета состоялась в российском городе Обнинске в рамках IV Международного молодежного форума "Обнинск NEW 2026". Форум объединил около 700 участников из 85 стран, делегации из десяти государств, а также более миллиона студентов, присоединившихся к мероприятиям онлайн.

Во время форума Бектан Кыдыев выступил спикером пленарной сессии "Цепная реакция: как молодежные сообщества меняют мировую атомную отрасль", посвященной роли молодежи в развитии атомной энергетики.

Конкурс в новый состав Impact Team 2050 проходил в несколько этапов. На участие поступило более двух тысяч заявок из 85 стран мира. Кандидатов оценивали руководители госкорпорации "Росатом", Корпоративной академии "Росатома", представители Молодежного энергетического агентства БРИКС и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Для Кыргызстана мое участие в Impact Team 2050 - это возможность быть частью международного сообщества молодых лидеров, участвовать в разработке проектов будущего и перенимать лучший мировой опыт. Для меня лично это новые знания, международные связи, развитие лидерских навыков и возможность представлять свою страну на глобальном уровне, превращая полученный опыт в реальные инициативы для развития Кыргызстана", - отметил Бектан Кыдыев.

Кыдыев обучается по направлению "Экология и природопользование" в Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева. Он также является президентом Ассоциации студентов Кыргызской Республики и заместителем председателя Молодежного консультативного совета ООН в Кыргызстане.

По словам руководителя представительства госкорпорации "Росатом" в Кыргызстане Дмитрия Константинова, участие представителя Кыргызстана в совете подтверждает высокий потенциал молодежных инициатив страны и открывает новые возможности для международного сотрудничества в сфере науки и устойчивого развития.

В состав нового Международного молодежного совета вошли представители 13 стран: Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Индонезии, Бангладеш, Египта, Эфиопии, Руанды, Танзании, Южно-Африканской Республики, Сербии, Венгрии и Бразилии. На форуме с молодыми лидерами встретился генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

В течение двух лет участники совета будут разрабатывать и реализовывать международные молодежные проекты, направленные на популяризацию атомных технологий и расширение международного сотрудничества. Одним из ключевых направлений работы станет подготовка молодежной программы к Конференции ООН по изменению климата COP31, которая пройдет в Турции в ноябре 2026 года.