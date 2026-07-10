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В Иссык-Кульской области насчитали более 41 тысячи сурков

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- Светлана Лаптева
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В Иссык-Кульской области завершен учет численности сурков. По его итогам на территории

региона зарегистрировано 41 286 особей.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии итехнического надзора, учет организовало Иссык-Кульское региональное управление ведомства.

В ходе работ специалисты провели полевые наблюдения по утвержденным маршрутам, собрав данные о численности животных и состоянии среды их обитания.

В ведомстве отметили, что учет выполнен в соответствии с Инструкцией по учету численности объектов животного мира, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.


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URL: https://www.vb.kg/459980
Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан, животные, экология Иссык Куля
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