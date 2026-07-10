В Бишкеке уничтожили 3,5 тонны дикорастущей конопли

В Бишкеке в рамках профилактической операции "Кара Куурай" уничтожено 3,5 тонны дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека провели мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории города.

Обнаруженную дикорастущую коноплю уничтожили механическим способом с последующим сжиганием в установленном порядке. В мероприятиях также приняли участие представители органов местного самоуправления.

Как отметили в ГУВД, проводимая операция направлена на предупреждение незаконного оборота наркотических средств, ликвидацию сырьевой базы наркопреступности и обеспечение общественной безопасности.

В милиции призвали жителей города сообщать о местах произрастания дикорастущей конопли в органы внутренних дел по телефону 102.