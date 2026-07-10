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МВД КР провело разъяснительную работу среди иностранных граждан

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Сотрудники Службы по борьбе с экстремизмом и нелегальной миграцией МВД Кыргызской Республики провели профилактические встречи с иностранными гражданами, в ходе которых разъяснили требования законодательства страны, правила пребывания и меры по предупреждению правонарушений.

Как сообщили в МВД, мероприятия направлены на обеспечение общественной и социально-политической стабильности, укрепление межнационального согласия, предупреждение возможных конфликтов между иностранными гражданами и местным населением, а также повышение правовой грамотности.

Во время встреч участникам напомнили о необходимости соблюдать законодательство Кыргызской Республики, общественный порядок и миграционные правила. Кроме того, сотрудники милиции рассказали об ответственности за совершение правонарушений и подчеркнули важность соблюдения требований закона для обеспечения общественной безопасности.

Отдельное внимание было уделено профилактике мошенничества. Иностранным гражданам рассказали о наиболее распространенных схемах обмана, связанных с денежными переводами, посредническими услугами, трудоустройством, покупкой имущества и другими финансовыми операциями.

В МВД рекомендовали проявлять бдительность, проверять достоверность получаемой информации, не доверять сомнительным предложениям, а при возникновении противоправных ситуаций незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение законодательства Кыргызстана, взаимное уважение и своевременное обращение в правоохранительные органы способствуют защите прав и законных интересов всех граждан, независимо от их гражданства.


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URL: https://www.vb.kg/459982
Теги:
МВД, миграция, Кыргызстан
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