По программе "Келечек" 267 семей приобрели жилье без первоначального взноса

Гарантийный продукт "Келечек", реализуемый ОАО "Гарантийный фонд", менее чем за год помог 267 семьям приобрести собственное жилье. Благодаря предоставленным гарантиям граждане получили ипотечные кредиты на общую сумму более 1 млрд 352,5 млн сомов.

Как сообщили в ОАО "Гарантийный фонд", по состоянию на 30 июня 2026 года в рамках программы выдано 267 гарантий на общую сумму 334,3 млн сомов. Механизм позволяет оформить ипотечный кредит даже при отсутствии собственных средств для внесения первоначального взноса.

Наиболее активным периодом стало первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев фонд предоставил 162 гарантии на сумму 206,6 млн сомов, благодаря чему граждане привлекли ипотечные кредиты на 840,5 млн сомов для приобретения жилья.

В фонде отметили, что более 60% всех гарантий по программе "Келечек" были выданы именно в первом полугодии 2026 года. Это свидетельствует о растущем интересе граждан к данному механизму государственной поддержки.

Гарантийный продукт "Келечек" был запущен во второй половине 2025 года и направлен на расширение возможностей граждан Кыргызстана по приобретению собственного жилья. Одним из ключевых преимуществ программы является возможность получения ипотечного кредита при отсутствии средств на первоначальный взнос.