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В ГУОБДД напомнили иностранцам о соблюдении ПДД в Кыргызстане

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Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики продолжают профилактическую работу среди иностранных граждан, направленную на повышение культуры безопасного поведения на дорогах и соблюдение Правил дорожного движения.

В рамках этой работы сотрудница ГУОБДД провела встречу с блогером гражданкой Китайской Народной Республики кыргызского происхождения. Во время беседы ей разъяснили требования Правил дорожного движения Кыргызстана, особенности организации дорожного движения в стране и важность соблюдения законодательства в сфере дорожной безопасности.

В ГУОБДД отметили, что подобные профилактические мероприятия направлены на повышение правовой грамотности участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Ведомство призвало всех иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана, уважать законодательство страны, строго соблюдать ПДД и проявлять взаимное уважение на дорогах.


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URL: https://www.vb.kg/459986
Теги:
Китай, ПДД, социальные сети, Кыргызстан
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