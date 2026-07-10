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В Турции задержали и экстрадировали в Кыргызстан подозреваемого в убийстве

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В Кыргызстан из Турции экстрадирован гражданин А.Ш., 1990 года рождения, который 12 лет скрывался от правоохранительных органов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 97 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции, действовавшей на момент совершения преступления ("Убийство").

Как сообщили в МВД, подозреваемый был задержан в Стамбуле в результате совместной операции правоохранительных органов Кыргызстана и Турции. После задержания его экстрадировали в Кыргызстан.

По версии следствия, в феврале 2014 года на автодороге Бишкек - Ош во время конфликта был убит водитель такси М.У. После этого А.Ш. покинул территорию Кыргызстана и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В МВД отметили, что задержание стало возможным благодаря взаимодействию с правоохранительными органами Турции, использованию современных цифровых технологий, механизмов международного информационного обмена и сотрудничеству с зарубежными партнерами.

В ведомстве также сообщили, что за последнее время кыргызской стороне были переданы лица, находившиеся в международном розыске и задержанные на территории Таиланда, Турции, Франции, Молдовы, США, Грузии, Азербайджана, Сербии, Китая, Омана и других государств.


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URL: https://www.vb.kg/459987
Теги:
Интерпол, МВД, розыск, Турция, убийство, Кыргызстан
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