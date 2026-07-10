Кыргызстан первым в Центральной Азии принял рамочный закон о климате

Президент Кыргызской Республики подписал Закон "О климатической деятельности". Документ вступит в силу с 1 января 2027 года и создаст правовую основу для реализации государственной климатической политики и выполнения международных обязательств страны в сфере изменения климата.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, закон подписан указом президента от 7 июля 2026 года №104. Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, принявшей рамочный закон, регулирующий вопросы климатической деятельности.

Документ предусматривает создание системы государственного управления в сфере климата и определяет механизмы сокращения выбросов парниковых газов, адаптации к последствиям изменения климата, развития климатического финансирования, достижения углеродной нейтральности, внедрения климатических технологий, а также развития научных исследований и кадрового потенциала.

Отмечается, что принятие закона позволит Кыргызстану эффективнее выполнять обязательства в рамках Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также укрепит национальную систему климатического регулирования.

Проект закона был разработан при технической и экспертной поддержке ПРООН. Инициаторами документа выступили депутаты Жогорку Кенеша в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора, которое является уполномоченным государственным органом в сфере климатической политики.

В министерстве подчеркнули, что подготовке закона предшествовала комплексная работа, включавшая разработку его концепции, межведомственное взаимодействие, а также консультации с международными партнерами, экспертным сообществом и государственными органами.

Закон вступит в силу 1 января 2027 года. В течение шести месяцев после его официального опубликования Кабинет министров должен привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новым законодательством.