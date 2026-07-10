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ГНС разъяснила, как добровольно платить страховые взносы

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики опубликовала разъяснения по наиболее актуальным вопросам, связанным с добровольной уплатой страховых взносов.

В ведомстве напомнили, что граждане, не имеющие официального места работы, могут добровольно уплачивать страховые взносы. Для этого необходимо оформить страховой полис в любом территориальном органе ГНС либо через личный кабинет налогоплательщика на портале.

Как отметили в налоговой службе, добровольные взносы можно перечислять в любом размере, однако они не должны быть ниже установленных законодательством минимальных ставок.

Так, в Пенсионный фонд необходимо уплачивать не менее 8% от размера средней заработной платы. При выборе варианта с распределением средств по фондам минимальный размер взноса составляет 10%, из которых 8% направляются в Пенсионный фонд, а 2% в Государственный накопительный пенсионный фонд.

Для отдельных категорий граждан, в частности руководителей и членов крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица, а также владельцев земельных участков, предусмотрена возможность добровольной уплаты взносов в Пенсионный фонд в размере не менее 3% от средней заработной платы.

В ГНС уточнили, что страховой полис оформляется на текущий месяц или на будущие периоды. Оплачивать взносы можно как ежемесячно, так и сразу за несколько месяцев вперед.

Перечислить средства можно через отделения банков, платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинг, мобильные банковские приложения, а также с использованием индивидуального QR-кода в личном кабинете налогоплательщика.

Информация об уплаченных страховых взносах отражается на индивидуальном лицевом счете гражданина. Получить сведения можно в Социальном фонде или через приложение "Тундук".

В ГНС добавили, что при оплате через банк или терминал плательщику выдается бумажная квитанция, а при использовании электронных сервисов формируется электронный чек, который при необходимости можно сохранить или распечатать.

Подробная информация о порядке уплаты страховых взносов размещена на официальном сайте ГНС в разделе "База знаний - Страховые взносы", а также доступна в территориальных налоговых органах.


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URL: https://www.vb.kg/459990
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане, страховые взносы
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