Кыргызстан представил уникальный опыт исламского страхования в Лондоне

Делегация ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) приняла участие в 14-м Международном саммите по такафул-страхованию (International Takaful Summit), который прошел в Лондоне с 30 июня по 2 июля 2026 года. Одним из ключевых спикеров масштабного мероприятия стал заместитель председателя правления ОАО "ГСО" Бактыгул Абдыжалиев, сообщает пресс-служба компании. Саммит является ведущим событием в сфере исламского страхования, объединяющим мировых лидеров, регуляторов и ключевых представителей такафул-рынка. Организатором выступил Институт исламского банкинга и страхования (IIBI) в партнерстве с группой World Takaful и C&C (City & Commercial Insurance Group).

Мероприятие открыл председатель Ассоциации членов Lloyd's Маркус Джонсон, который сфокусировал свое выступление на интеграции инфраструктуры и создании такафул-синдикатов. Участие кыргызстанской делегации в лондонском форуме преследовало три стратегические задачи: обмен уникальной экспертизой и презентация передового опыта системного развития такафула на национальном уровне, детальное изучение современных тенденций мирового рынка исламского страхования, а также установление прямых контактов с ведущими зарубежными перестраховочными компаниями.

В рамках сессии "Мировые финансовые центры и новые горизонты расширения рынка такафула" замглавы ГСО Бактыгул Абдыжалиев выступил с докладом "Такафул в Центральной Азии: уникальный опыт по внедрению исламского страхования в Кыргызстан на законодательном уровне". Презентация отечественного опыта вызвала живой интерес со стороны глобального экспертного сообщества. Модератором данной сессии выступил представитель C&C Re - международного подразделения перестрахования британской группы City & Commercial Insurance Group - Гюнер Хуссейн.

В число ключевых спикеров саммита вошли признанные авторитеты финансового мира. Среди них председатель Совета старейшего лондонского страхового рынка Lloyd"s of London Маркус Джонсон, председатель крупнейшей малайзийской исламской страховой компании Takaful Malaysia Исмаил Махбоб, исполнительный директор Argenta Private Capital Кейт Тонг и управляющий директор американского Центра микрострахования при компании Milliman Майкл Маккорд. Также своим видением индустрии поделились ведущий эксперт по исламским финансам профессор Игбал Асария, старший директор рейтингового агентства AM Best Махеш Мистри и директор по финансам Helios Underwriting Адхираж Майтра. Участие в столь представительном форуме позволит Государственной страховой организации укрепить деловые связи и интегрировать лучшие международные практики в финансовый сектор Кыргызстана.