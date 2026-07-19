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В Москве обсудили борьбу с терроризмом в Центральной Азии

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- Светлана Лаптева
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Безопасность Центральноазиатского региона оказалась в центре внимания крупнейших международных структур. В Москве состоялась важная региональная встреча высокого уровня, посвященная пресечению поставок оружия террористическим группировкам. Мероприятие, организованное Контртеррористическим управлением ООН при поддержке российской стороны, собрало руководителей ключевых силовых и контртеррористических ведомств. Активное участие в обсуждении приняла делегация из Кыргызстана, а также их коллеги из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. К диалогу подключились и главы профильных интеграционных объединений: и.о. Генсека ОДКБ Валерий Семериков, руководитель АТЦ СНГ Евгений Сысоев и замдиректора Исполкома РАТС ШОС Артур Голованов.

Главной сенсацией встречи стали озвученные итоги совместных масштабных спецопераций ("Наемник", "Канал", "Нелегал" и "Прокси"), которые проводились на пространстве ответственности за последние пять лет. Цифры и объемы ликвидированных угроз поражают: из незаконного оборота изъято 8 374 единицы огнестрельного оружия, более 59 000 боеприпасов и около 2 тонн взрывчатых веществ. По данным фактам уже расследуется 296 уголовных дел. Кроме того, скоординированная работа спецслужб позволила предотвратить 46 террористических актов и полностью пресечь деятельность 307 террористических группировок. Одновременно был нанесен мощнейший удар по наркобизнесу, подпитывающему экстремистов, - изъято свыше 437 тонн наркотических средств.

"Эффективность совместных операций значительно выросла благодаря укреплению взаимодействия ОДКБ с профильными структурами СНГ, ШОС и ООН", - подчеркнул исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.Современный терроризм быстро меняет облик и берет на вооружение новые технологии.

В связи с этим участники встречи детально разобрали методы противодействия не только классическому стрелковому оружию, но и новым технологическим вызовам - использованию самодельных взрывных устройств (СВУ) и применению боевиками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ставку в этой борьбе регион делает на долгосрочное планирование и жесткий контроль рубежей. На встрече было объявлено об утверждении Антитеррористической и Антинаркотической стратегий ОДКБ на 2026–2030 годы. Особое внимание по-прежнему уделяется южным подступам к региону - продолжается активная реализация межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. Итог встречи однозначен: эффективно противостоять трансграничным угрозам в Центральной Азии можно только единым и скоординированным фронтом.


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URL: https://www.vb.kg/460173
Теги:
Россия, терроризм, Москва
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