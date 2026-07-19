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Кыргызстан и ЕС обсудили развитие ирригации и экспорт сельхозпродукции

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского Союза в Кыргызстане Реми Дюфло.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере модернизации ирригационной и водохозяйственной инфраструктуры, внедрения современных водосберегающих технологий и цифровых решений в агропромышленном комплексе, а также продвижения органического земледелия и устойчивого к изменению климата сельского хозяйства.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время при поддержке Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития и других европейских финансовых институтов в Кыргызстане реализуются проекты по модернизации водохозяйственной инфраструктуры общей стоимостью свыше 86 млн евро.

Отдельное внимание участники встречи уделили реализации грантового соглашения между Кыргызстаном и Европейским Союзом на сумму 17 млн евро, подписанного в прошлом году. Средства направлены на проведение комплексных реформ в сфере управления водными ресурсами.

Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения поставок кыргызской сельскохозяйственной продукции на рынок Европейского Союза. В числе приоритетных задач названы повышение качества продукции, развитие лабораторной инфраструктуры, внедрение международных стандартов и повышение конкурентоспособности отечественных производителей.

По итогам встречи Кыргызстан и Европейский Союз подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства и реализации новых совместных проектов в сфере сельского хозяйства и водного хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/460185
Теги:
ирригация, Европейский союз, Кыргызстан, Минсельхоз
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