Кыргызстан и ЕС обсудили развитие ирригации и экспорт сельхозпродукции

Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского Союза в Кыргызстане Реми Дюфло.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере модернизации ирригационной и водохозяйственной инфраструктуры, внедрения современных водосберегающих технологий и цифровых решений в агропромышленном комплексе, а также продвижения органического земледелия и устойчивого к изменению климата сельского хозяйства.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время при поддержке Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития и других европейских финансовых институтов в Кыргызстане реализуются проекты по модернизации водохозяйственной инфраструктуры общей стоимостью свыше 86 млн евро.

Отдельное внимание участники встречи уделили реализации грантового соглашения между Кыргызстаном и Европейским Союзом на сумму 17 млн евро, подписанного в прошлом году. Средства направлены на проведение комплексных реформ в сфере управления водными ресурсами.

Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения поставок кыргызской сельскохозяйственной продукции на рынок Европейского Союза. В числе приоритетных задач названы повышение качества продукции, развитие лабораторной инфраструктуры, внедрение международных стандартов и повышение конкурентоспособности отечественных производителей.

По итогам встречи Кыргызстан и Европейский Союз подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства и реализации новых совместных проектов в сфере сельского хозяйства и водного хозяйства.