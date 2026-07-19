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В КР могут сократить санитарные зоны вокруг очагов сибирской язвы

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- Светлана Лаптева
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Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающий возможность сокращения санитарно-защитных зон вокруг очагов сибирской язвы. Однако такое решение будет приниматься только при наличии лабораторного подтверждения безопасности территории и заключения межведомственной комиссии.

Согласно действующим нормам, размер санитарной зоны зависит от возраста очага и составляет от 100 до 1 000 метров. Предлагаемые изменения не отменяют эти требования, но вводят механизм пересмотра границ в исключительных случаях.

Предполагается, что главный государственный ветеринарный инспектор сможет уменьшить санитарную зону до минимальных 100 метров, если независимая аккредитованная лаборатория подтвердит отсутствие возбудителя сибирской язвы в почве, а научные исследования и межведомственная комиссия дадут положительное заключение.

Необходимость внесения изменений власти объясняют тем, что многие санитарные зоны сегодня пересекаются с территориями жилой застройки.

По данным Службы ветеринарии, в Кыргызстане зарегистрировано 570 очагов сибирской язвы, еще местонахождение 675 очагов пока не установлено. Всего в архивных материалах числится 1 245 найденных и ненайденных очагов заболевания.

При этом 332 зарегистрированных очага, или 58,2%, уже не соответствуют действующим требованиям, поскольку в пределах санитарных зон расположены жилые дома, школы, детские сады и другие объекты.

Как отмечается в справке-обосновании к проекту постановления, государственные органы регулярно получают обращения от жителей и органов местного самоуправления с просьбой пересмотреть размеры санитарных зон. Авторы документа также указывают, что в ряде случаев проведенные лабораторные исследования не выявили возбудителя сибирской язвы на обследованных территориях.


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URL: https://www.vb.kg/460213
Теги:
ветеринария, сибирская язва, Кыргызстан, животные
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