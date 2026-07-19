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"Кыргыз Агрохолдинг" закупает племенной скот на 500 млн сомов

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- Светлана Лаптева
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ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" объявило о старте открытого тендера на закупку двух тысяч голов племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Общая бюджетная стоимость масштабного проекта составляет 500 миллионов сомов. По заявлению компании, эта инициатива призвана кардинально улучшить генетический потенциал отечественного поголовья, повысить продуктивность животноводства и расширить возможности для воспроизводства качественного скота в республике.

Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 24 июля. Победителю конкурса предстоит выполнить жесткие логистические условия - поставить животных в течение 14 дней после официального заключения договора.

Согласно технической спецификации, закупке подлежат быки, нетели и коровы в возрасте от 18 до 48 месяцев. Вес одного животного должен быть не менее 450 килограммов, а максимальная стоимость одной головы ограничена планкой в 250 тысяч сомов. В утвержденный список допустимых пород вошли ангус, герефорд, абердин-ангусская, казахская белоголовая, симментальская, лимузин, шароле, калмыцкая, голштинская, бурая швицкая, алатауская, а также их эквиваленты.

К поставщикам и самому скоту предъявляются строгие ветеринарные и квалификационные требования:

  1. Безопасность и чистота: Животные должны происходить исключительно из хозяйств, благополучных по особо опасным заболеваниям, иметь индивидуальные идентификационные бирки, ветеринарные документы и официальное подтверждение породности. Скот с признаками болезней, недостаточной массой или без полного пакета документов приниматься не будет.
  2. Надежность поставщика: Участники тендера обязаны подтвердить опыт выполнения как минимум двух аналогичных контрактов на сопоставимую сумму, доказать отсутствие налоговой и социальной задолженности, а также раскрыть информацию о бенефициарных владельцах и подтвердить отсутствие конфликта интересов.

В "Кыргыз Агрохолдинге" рассчитывают, что этот масштабный закуп станет стратегическим шагом на пути модернизации отечественного животноводческого сектора и вывода качества кыргызстанского поголовья на принципиально новый уровень.


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URL: https://www.vb.kg/460217
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные
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