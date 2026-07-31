Мэрия объяснила, что означает проект указа о транспортной системе Бишкека

Проект указа президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию дорожно-транспортной системы города Бишкек", вынесенный на общественное обсуждение, не содержит норм, предусматривающих ограничение или запрет на использование личных автомобилей. Об этом сообщили в мэрии столицы.

В муниципалитете пояснили, что информация, изложенная в справке-обосновании к проекту указа, носит исключительно аналитический и информационный характер. В документе отражены существующие проблемы, вызовы и возможные риски, связанные с функционированием транспортной системы Бишкека, однако эти положения не являются нормами проекта указа.

Как отметили в мэрии, основная цель документа - развитие современной, безопасной и эффективной дорожно-транспортной системы столицы.

Проект предусматривает разработку Комплексного плана развития дорожно-транспортной системы Бишкека на 2026–2030 годы. План направлен на совершенствование дорожной инфраструктуры, повышение эффективности общественного транспорта и внедрение современных технологий управления дорожным движением.