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Мэрия объяснила, что означает проект указа о транспортной системе Бишкека

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Проект указа президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию дорожно-транспортной системы города Бишкек", вынесенный на общественное обсуждение, не содержит норм, предусматривающих ограничение или запрет на использование личных автомобилей. Об этом сообщили в мэрии столицы.

В муниципалитете пояснили, что информация, изложенная в справке-обосновании к проекту указа, носит исключительно аналитический и информационный характер. В документе отражены существующие проблемы, вызовы и возможные риски, связанные с функционированием транспортной системы Бишкека, однако эти положения не являются нормами проекта указа.

Как отметили в мэрии, основная цель документа - развитие современной, безопасной и эффективной дорожно-транспортной системы столицы.

Проект предусматривает разработку Комплексного плана развития дорожно-транспортной системы Бишкека на 2026–2030 годы. План направлен на совершенствование дорожной инфраструктуры, повышение эффективности общественного транспорта и внедрение современных технологий управления дорожным движением.


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URL: https://www.vb.kg/460536
Теги:
мэрия, Бишкек, автомобили
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