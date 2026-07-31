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Милиция Бишкека проверяет сбор денег под видом помощи больным детям

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Сотрудники ГУВД Бишкека продолжают профилактическое мероприятие "Попрошайничество". За последнее время милиция составила более 50 протоколов по статье 126¹ Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Как сообщили в ведомстве, профилактические рейды направлены на предупреждение и пресечение фактов попрошайничества. Особое внимание уделяется лицам, просящим деньги на проезжей части, перекрестках, в местах массового скопления людей и других общественных местах.

Во время мероприятий сотрудники милиции доставляют таких граждан в территориальные подразделения органов внутренних дел для установления личности и принятия мер в соответствии с законодательством. Среди доставленных были как иностранные граждане, так и лица, собиравшие деньги под предлогом помощи тяжело больным и нуждающимся детям. По каждому случаю проводится проверка, в том числе устанавливается законность сбора денежных средств.

Кроме того, в отношении 20 иностранных граждан, занимавшихся попрошайничеством, суды приняли решения о водворении в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека. Впоследствии двое из них были выдворены за пределы Кыргызстана.

Также милиция составила протоколы по статье 126² Кодекса о правонарушениях в отношении лиц, вовлекавших других граждан, в том числе несовершеннолетних, в занятие попрошайничеством.

ГУВД Бишкека призывает жителей и гостей столицы проявлять бдительность и не передавать деньги лицам, законность деятельности которых вызывает сомнения. О фактах незаконного попрошайничества или мошеннического сбора денежных средств граждан просят сообщать по телефону 102.


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URL: https://www.vb.kg/460538
Теги:
рейд, Бишкек, попрошайки, Депортация, милиция
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