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Дешевые авиабилеты в Нарын останутся доступными еще месяц

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- Назгуль Абдыразакова
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ОАО "Аэропорты Кыргызстана" сообщило о продлении до 31 августа 2026 года акции Asman Airlines на рейсы по маршруту Бишкек - Нарын - Бишкек. Благодаря высокому спросу пассажиры смогут и дальше приобретать авиабилеты по сниженной цене - 1000 сомов в одну сторону вместо 2100 сомов.

Первоначально акция должна была завершиться 31 июля, однако авиакомпания решила продлить ее еще на месяц.

Кроме того, продолжается акция на рейсы по маршруту Казарман - Бишкек. Она действует с 26 июня и продлится до 26 сентября 2026 года. Стоимость билета в одну сторону по акционному тарифу составляет 2100 сомов вместо 3100 сомов.

Как отметили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", продление специальных тарифов направлено на повышение транспортной доступности регионов, развитие внутреннего туризма и расширение возможностей для комфортных и доступных авиаперевозок.

Приобрести билеты по акционным тарифам можно на официальном сайте Asman Airlines и в мобильном приложении авиакомпании.


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URL: https://www.vb.kg/460539
Теги:
авиация, Джалал-Абадская область, Нарынская область, Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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