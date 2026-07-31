Дешевые авиабилеты в Нарын останутся доступными еще месяц

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" сообщило о продлении до 31 августа 2026 года акции Asman Airlines на рейсы по маршруту Бишкек - Нарын - Бишкек. Благодаря высокому спросу пассажиры смогут и дальше приобретать авиабилеты по сниженной цене - 1000 сомов в одну сторону вместо 2100 сомов.

Первоначально акция должна была завершиться 31 июля, однако авиакомпания решила продлить ее еще на месяц.

Кроме того, продолжается акция на рейсы по маршруту Казарман - Бишкек. Она действует с 26 июня и продлится до 26 сентября 2026 года. Стоимость билета в одну сторону по акционному тарифу составляет 2100 сомов вместо 3100 сомов.

Как отметили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", продление специальных тарифов направлено на повышение транспортной доступности регионов, развитие внутреннего туризма и расширение возможностей для комфортных и доступных авиаперевозок.

Приобрести билеты по акционным тарифам можно на официальном сайте Asman Airlines и в мобильном приложении авиакомпании.