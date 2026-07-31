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Южнокорейские врачи бесплатно прооперировали четверых детей из Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстан благополучно вернулись четверо детей с тяжелыми врожденными пороками сердца, которым бесплатно провели сложные кардиохирургические операции в Южной Корее. После лечения и реабилитации все маленькие пациенты были выписаны из клиники в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, дети проходили лечение в госпитале Гиль в городе Инчхон. Операции стали возможны благодаря совместной поддержке госпиталя, кардиохирургического фонда "Милал" и мэрии Инчхона.

Пациенты были отобраны по итогам бесплатного диагностического осмотра, который состоялся 29 мая на базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Минздраве. Выездная команда южнокорейских специалистов обследовала 60 детей с патологиями сердца.

По результатам диагностики девять детей с наиболее сложными диагнозами были рекомендованы для дальнейшего лечения. В первоочередном порядке руководство госпиталя Гиль пригласило на бесплатные операции четырех маленьких пациентов.

7 июля дети вместе с матерями отправились в Южную Корею. У них были диагностированы тяжелые врожденные пороки сердца, включая дефект межжелудочковой перегородки и тетраду Фалло. Все операции прошли успешно, а после завершения курса реабилитации 29 июля дети вместе с матерями вернулись в Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/460540
Теги:
дети, Южная Корея, операция, Кыргызстан, здоровье, врачи, Минздрав
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