Южнокорейские врачи бесплатно прооперировали четверых детей из Кыргызстана

В Кыргызстан благополучно вернулись четверо детей с тяжелыми врожденными пороками сердца, которым бесплатно провели сложные кардиохирургические операции в Южной Корее. После лечения и реабилитации все маленькие пациенты были выписаны из клиники в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, дети проходили лечение в госпитале Гиль в городе Инчхон. Операции стали возможны благодаря совместной поддержке госпиталя, кардиохирургического фонда "Милал" и мэрии Инчхона.

Пациенты были отобраны по итогам бесплатного диагностического осмотра, который состоялся 29 мая на базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Минздраве. Выездная команда южнокорейских специалистов обследовала 60 детей с патологиями сердца.

По результатам диагностики девять детей с наиболее сложными диагнозами были рекомендованы для дальнейшего лечения. В первоочередном порядке руководство госпиталя Гиль пригласило на бесплатные операции четырех маленьких пациентов.

7 июля дети вместе с матерями отправились в Южную Корею. У них были диагностированы тяжелые врожденные пороки сердца, включая дефект межжелудочковой перегородки и тетраду Фалло. Все операции прошли успешно, а после завершения курса реабилитации 29 июля дети вместе с матерями вернулись в Бишкек.