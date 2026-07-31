В Ноокате выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

Ошская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи песчано-гравийной смеси в Ноокатском районе. Общая сумма причиненного государству ущерба составила 18 млн 239 тыс. 500 сомов.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе проверки установлено, что недропользователи разрабатывали карьеры с превышением допустимой глубины, предусмотренной техническими проектами и заключениями государственной экологической экспертизы.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель О.М. разработал карьер глубиной до 9 метров и незаконно добыл 13 100 кубометров песчано-гравийной смеси. ОсОО "ЖБИ М-А" разработало карьер глубиной до 10 метров, незаконно добыв еще 20 000 кубометров.

Общий объем незаконно добытой песчано-гравийной смеси составил 33 100 кубометров. Ее ориентировочная стоимость оценивается в 16 млн 750 тыс. сомов. Кроме того, государству причинен налоговый ущерб в размере 1 млн 489 тыс. 500 сомов.

Проверка также установила, что должностные лица уполномоченных государственных органов, располагая сведениями о нарушениях, не приняли предусмотренных законом мер по их пресечению и обеспечению охраны недр, что позволило продолжить незаконную деятельность.

По данным фактам Ошская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время проводятся следственные действия.