В Кыргызстане могут расширить налоговые льготы для предпринимателей

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения". По данным ведомства, документ направлен на устранение пробелов и противоречий в налоговом законодательстве, а также создание более благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Законопроект предусматривает ряд изменений, направленных на поддержку бизнеса и совершенствование налогового администрирования.

В частности, предлагается уточнить положения статьи 422 Налогового кодекса Кыргызской Республики в части применения ставки единого налога в размере 0,5 процента субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговлю нефтепродуктами, не используемыми в качестве топлива для транспортных средств.

Также предлагается изменить порядок налогообложения единым налогом доходов от иной деятельности по ставке, установленной для доходов, полученных в безналичной форме.

Кроме того, документ предусматривает прекращение налоговых обязательств физического лица в случае его смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В целях поддержки предприятий, осуществляющих добычу природного камня для производства облицовочных материалов, а также добычу гипса, предлагается снизить ставку роялти до 3 процентов.

Еще одной мерой станет освобождение от налога на добавленную стоимость при импорте сырья, используемого для изготовления национальных паспортов Кыргызской Республики.

Законопроект также предусматривает возможность относить к расходам разницу между суммами НДС, исчисленными в соответствии с системой управления рисками, и суммами, рассчитанными исходя из облагаемой стоимости поставки.

Кроме того, Министерство экономики и коммерции сообщило, что законопроект дорабатывается. В него планируется включить норму об освобождении от уплаты единого налога с 1 августа по 31 декабря 2026 года субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере швейного и текстильного производства, а также субъектов, реализующих товары посредством электронной торговой площадки, зарегистрированной на территории Российской Федерации.

В министерстве отметили, что в рамках общественного обсуждения заинтересованные лица могут направить свои предложения по совершенствованию налогового законодательства.

Ознакомиться с проектом закона можно на портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Предложения принимаются Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики. Контактное лицо -главный специалист управления налоговой политики Адилет Акылбеков, телефон: 620535 (доб. 258).