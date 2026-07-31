Итоги госвизита Алиева в Кыргызстан: главное из подписанных документов

В рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику сегодня, 31 июля, состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами, направленными на дальнейшее укрепление кыргызско-азербайджанского сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, инвестиционной, цифровой, финансовой, гуманитарной и других сферах.

Главы государств подписали Договор о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой и решение Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

Также состоялась церемония обмена следующими документам:

- Соглашение о международном автомобильном сообщении между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики;

- Дорожная карты о сотрудничестве в области энергетики между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой на 2026-2027 гг;

- Дорожная карты реализации Программы сотрудничества между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Кабинетом Министров Азербайджанской Республики на 2024-2029 годы;

- Второе Дополнительное Соглашение о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития от 11 октября 2022 года;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области грузоперевозок, судоходства и судостроения;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности между Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики и Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании об установлении сотрудничества и побратимах связей между г. Ош Кыргызской Республики и г.Гянджа Азербайджанской Республики;

- Меморандум о взаимном сотрудничестве и установлении побратимских связей между г. Каракол Азербайджанской Республики и г. Габала Азербайджанской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании между городом Чолпон-Ата Кыргызской Республики и городом Шуша Азербайджанской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов;

- Меморандум о сотрудничестве между Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и торговли Кыргызской Республики и Центральным банком Азербайджанской Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и взаимодействию между открытым акционерным обществом "Кыргызалтын" и закрытым акционерным обществом "АзерГолд".