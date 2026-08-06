Фермер из Таласа намерен построить крупный птицеводческий комплекс

Фермер из Манасского района Таласской области планирует увеличить поголовье кур мясного направления с более чем 5 тысяч до 500 тысяч. Для реализации проекта ему необходимо получить земельный участок.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предприниматель Рахматжан Сатыбалдиев обратился в районное управление аграрного развития с просьбой о выделении земли для расширения хозяйства.

В настоящее время айылному аймаку Уч-Коргон предложены малопродуктивные земельные участки, по которым проводится процедура трансформации.

После решения земельного вопроса фермер намерен значительно увеличить производство мяса птицы. Предполагается, что выращенная продукция будет перерабатываться на собственном колбасном производстве предпринимателя.

По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест.