Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.15 - 101.15

Фермер из Таласа намерен построить крупный птицеводческий комплекс

223  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фермер из Манасского района Таласской области планирует увеличить поголовье кур мясного направления с более чем 5 тысяч до 500 тысяч. Для реализации проекта ему необходимо получить земельный участок.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предприниматель Рахматжан Сатыбалдиев обратился в районное управление аграрного развития с просьбой о выделении земли для расширения хозяйства.

В настоящее время айылному аймаку Уч-Коргон предложены малопродуктивные земельные участки, по которым проводится процедура трансформации.

После решения земельного вопроса фермер намерен значительно увеличить производство мяса птицы. Предполагается, что выращенная продукция будет перерабатываться на собственном колбасном производстве предпринимателя.

По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460687
Теги:
Минсельхоз, Таласская область, мясо, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  