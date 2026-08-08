"Дордой" и "Мурас Юнайтед" стартуют в квалификации Лиги вызова АФК-2026

Кыргызстанские клубы "Дордой" и "Мурас Юнайтед" 11 августа проведут первые матчи квалификационного раунда Лиги вызова АФК-2026.

Столичный "Дордой", завоевавший в 2025 году Кубок Кыргызстана, сыграет в Бишкеке. Соперником команды станет сирийский клуб "Хомс Аль-Фидаа". Встреча пройдет на главной арене страны - стадионе имени Долона Омурзакова - и начнется в 20:00.

Для манасской команды "Мурас Юнайтед", завершившей прошлый сезон на втором месте в Премьер-лиге, турнир стартует на выезде. Клуб встретится с представителем Бангладеш - "Фортис". Игра состоится на стадионе "Башундхара Кингс Арена" в Дакке и начнется в 15:00 по бишкекскому времени.

Предстоящие встречи станут для отечественных клубов очередным серьезным испытанием на международной арене. Победители квалификационного раунда получат право выступить в групповой стадии турнира.

В Кыргызском футбольном союзе отметили высокую значимость этих игр и призвали болельщиков поддержать "Дордой" и "Мурас Юнайтед" в противостоянии с соперниками из Сирии и Бангладеш.

Расписание матчей:

11 августа, 15:00 - "Фортис" (Бангладеш) – "Мурас Юнайтед" (Кыргызстан)

Дакка, стадион "Башундхара Кингс Арена"

11 августа, 20:00 - "Дордой" (Кыргызстан) – "Хомс Аль-Фидаа" (Сирия)

Бишкек, стадион имени Долона Омурзакова