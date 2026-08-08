В Кыргызстане ввели нулевой налог для IT и креативного сектора

В Кыргызстане установили новые условия налогообложения для нескольких ключевых секторов экономики. Изменения утверждены Законом № 145 от 6 августа 2026 года, который подписал Президент КР Садыр Жапаров.

Согласно документу, резидентам Парка креативных индустрий предоставили нулевую ставку единого налога сроком на 5 лет. Мера направлена на стимулирование IT-сектора, разработчиков и сферы инноваций.

С 1 января 2027 года вступают в силу единые ставки для сферы услуг и общественного питания:

Для саун и бань ставка единого налога составит 5%. Для заведений общепита в Бишкеке и Оше ставка зафиксирована на уровне 5%, на остальной территории республики - 3%.

В строительном секторе ставка единого налога при продаже вновь построенных жилых и нежилых помещений установлена на уровне 4% вне зависимости от формы уплаты. Норма по уплате налогов с авансовых платежей сохранена только за застройщиками, а для остальных категорий предпринимателей отменена.

Кроме того, бизнес получит право добровольно перейти с единого налога на общий режим налогообложения в срок до 1 октября 2026 года.