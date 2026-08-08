Экспортерам скота в Кыргызстане спишут 97% налоговой недоимки

Государство приняло масштабные меры по финансовой поддержке отечественных экспортеров скота и предприятий угольной отрасли. Послабления предусмотрены подписанными поправками в налоговое законодательство КР.

Как информирует Государственная налоговая служба КР, налогоплательщикам, осуществлявшим экспорт крупного и мелкого рогатого скота до 1 января 2026 года, подлежит списанию 97% суммы недоимки, а также 100% начисленных пеней и штрафов. Главным условием для списания долга является погашение предпринимателем оставшихся 3% недоимки.

Налоговую амнистию получат и угледобывающие предприятия. Им полностью спишут начисленные пени и санкции, образованные за период до 1 января 2026 года. Для этого компаниям необходимо до 31 декабря 2026 года уплатить основной долг.