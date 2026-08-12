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ПСЖ и "Астон Вилла" разыграют Суперкубок УЕФА – 2026 в Зальцбурге

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- Самуэль Деди Ирие
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Парижский "Пари Сен-Жермен" и английская "Астон Вилла" встретятся в матче за Суперкубок УЕФА-2026 в среду, 12 августа. На кону будет первый крупный европейский трофей нового сезона.

Матч пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" в Зальцбурге (Австрия). Начало встречи запланировано на 21:00 по местному времени (в 00:00 13 августа по времени Бишкека).

ПСЖ получил право сыграть в Суперкубке после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Парижский клуб в финале турнира обыграл "Арсенал" в серии пенальти и завоевал европейский титул.

"Астон Вилла" вышла в Суперкубок в качестве победителя Лиги Европы УЕФА. Английская команда в финале турнира одержала победу над "Фрайбургом" со счетом 3:0.

Для "Астон Виллы" предстоящий поединок станет первым матчем за Суперкубок УЕФА с 1983 года. Клуб уже выигрывал этот трофей в своей истории: в 1982 году бирмингемцы стали обладателями Кубка европейских чемпионов, а год спустя завоевали и Суперкубок Европы.

ПСЖ, в свою очередь, подходит к игре в статусе действующего обладателя Суперкубка. Парижане рассчитывают продолжить успешный период на международной арене и пополнить коллекцию трофеев.

Команду ПСЖ возглавляет испанский специалист Луис Энрике, тогда как "Астон Виллой" руководит его соотечественник Унаи Эмери. Для обоих коллективов матч станет серьезной проверкой на старте сезона.

Детали матча:

Турнир: Суперкубок УЕФА - 2026

Матч: ПСЖ - "Астон Вилла"

Дата: 12 августа 2026 года

Стадион: "Ред Булл Арена" (Зальцбург, Австрия)

Время начала: 21:00 (местное) / 00:00, 13 августа (Бишкек)


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URL: https://www.vb.kg/460778
Теги:
Франция, футбол
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