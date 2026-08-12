Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.47 - 101.47

Налоговая отменяет обязательные ЭТТН для ГСМ, алкоголя и табака

374  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 сентября 2026 года в Кыргызстане планируется отменить обязательное применение электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) для субъектов, осуществляющих оборот горюче-смазочных материалов, алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Одновременно ГНС запускает новый модуль ЭСФ 2.0. Необходимые сведения об операциях будут отражаться в электронной счет-фактуре, которая должна стать единым документом для предпринимателей, работающих с соответствующими категориями товаров.

При этом с 1 сентября ЭСФ 2.0 в официальном режиме будет применяться только для нефти и нефтепродуктов, а также товаров, включённых в утверждённый перечень ЕЭК. В него, в частности, входят холодильники и морозильники, стиральные машины и приёмная аппаратура для телевизионной связи.

Для алкогольной и табачной продукции, угля, а также других групп товаров ЭСФ 2.0 пока будет работать в пилотном режиме.

В настоящее время ГНС завершает работу над улучшенной версией ЭСФ 2.0 и приглашает представителей бизнеса принять участие в её апробации. Предприниматели смогут протестировать систему и направить свои предложения и замечания разработчикам.

В ведомстве отмечают, что рекомендации участников пилотного проекта могут быть учтены при доработке функционала системы перед её полномасштабным внедрением.

До официального запуска ЭСФ 2.0 действующий формат электронных счетов-фактур остаётся обязательным к применению.

После завершения пилотного этапа ГНС дополнительно сообщит дату официального запуска нового модуля и перехода на обновлённый формат работы для остальных предпринимателей.

При этом пилотный проект не распространяется на субъектов бизнеса, которые освобождены от применения электронных счетов-фактур.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460799
Теги:
алкоголь, табак, налоги в Кыргызстане, ГНС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  