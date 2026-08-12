Налоговая отменяет обязательные ЭТТН для ГСМ, алкоголя и табака

С 1 сентября 2026 года в Кыргызстане планируется отменить обязательное применение электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) для субъектов, осуществляющих оборот горюче-смазочных материалов, алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Одновременно ГНС запускает новый модуль ЭСФ 2.0. Необходимые сведения об операциях будут отражаться в электронной счет-фактуре, которая должна стать единым документом для предпринимателей, работающих с соответствующими категориями товаров.

При этом с 1 сентября ЭСФ 2.0 в официальном режиме будет применяться только для нефти и нефтепродуктов, а также товаров, включённых в утверждённый перечень ЕЭК. В него, в частности, входят холодильники и морозильники, стиральные машины и приёмная аппаратура для телевизионной связи.

Для алкогольной и табачной продукции, угля, а также других групп товаров ЭСФ 2.0 пока будет работать в пилотном режиме.

В настоящее время ГНС завершает работу над улучшенной версией ЭСФ 2.0 и приглашает представителей бизнеса принять участие в её апробации. Предприниматели смогут протестировать систему и направить свои предложения и замечания разработчикам.

В ведомстве отмечают, что рекомендации участников пилотного проекта могут быть учтены при доработке функционала системы перед её полномасштабным внедрением.

До официального запуска ЭСФ 2.0 действующий формат электронных счетов-фактур остаётся обязательным к применению.

После завершения пилотного этапа ГНС дополнительно сообщит дату официального запуска нового модуля и перехода на обновлённый формат работы для остальных предпринимателей.

При этом пилотный проект не распространяется на субъектов бизнеса, которые освобождены от применения электронных счетов-фактур.