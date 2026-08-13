Чемпионат Колумбии приостановили после мощного землетрясения

Розыгрыш чемпионата Колумбии по футболу временно приостановлен из-за разрушительного землетрясения, произошедшего на западе страны.

Новый сезон национального первенства стартовал недавно, и команды успели провести только четыре тура. Однако после землетрясения магнитудой 7,4 Профессиональная футбольная лига Колумбии объявила о приостановке всех матчей и других мероприятий чемпионата на текущей неделе.

В лиге отметили, что решение принято после оценки ситуации в пострадавших регионах. Все 36 клубов направят свои ресурсы и усилия на оказание помощи пострадавшим и восстановление затронутых стихийным бедствием населённых пунктов.

"Сегодня футбол может подождать, Колумбия нуждается в нас", - подчеркнули в Профессиональной футбольной лиге.

Землетрясение произошло в районе города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. По имеющейся информации, число погибших достигло 111 человек. Наибольший ущерб зафиксирован в городах Перейра и Манисалес.

Дата возобновления матчей чемпионата будет определена после стабилизации ситуации в стране.