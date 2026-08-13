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"Барс" и "Дордой" сыграют за Суперкубок Кыргызстана-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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19 августа на стадионе "Алга" состоится матч за Суперкубок Кыргызстана-2026. В решающей встрече встретятся каракольский "Барс" и бишкекский "Дордой".

Команды поборются за первый национальный трофей сезона. Для "Барса" матч станет возможностью завоевать один из главных трофеев кыргызского футбола, тогда как "Дордой" постарается подтвердить свой статус одного из наиболее титулованных клубов страны.

Предстоящая встреча также станет важным испытанием для обеих команд перед продолжением сезона. Соперники смогут оценить свою готовность и определить уровень подготовки к дальнейшим матчам чемпионата.

Матч "Барс" - "Дордой" пройдет 19 августа на стадионе "Алга". Победитель встречи станет обладателем Суперкубка Кыргызстана-2026.


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URL: https://www.vb.kg/460801
Теги:
футбол, Кыргызстан
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