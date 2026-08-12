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Спустя 84 года нашли родных погибшего в плену красноармейца из Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Специалисты Центра сохранения памяти о советских военнопленных нашли четырех родственников уроженца Кыргызстана Кары Кочконбаева, погибшего в нацистском плену в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Музее Победы.

По данным исследователей, Кара Кочконбаев родился в 1919 году. Его призвали на фронт, впоследствии он попал в плен и погиб в 1942 году в одном из нацистских лагерей.

Выйти на семью бойца удалось благодаря его родственнику по отцовской линии, который является главой села Осоавиахим сельской управы Тилектеш Алайского района Ошской области.

"Благодаря этой связи нам удалось оперативно установить и других потомков героя", - рассказали в Центре.

Среди найденных родственников писатель и общественный деятель Сагын Аскарбеков, а также Канат Сейитбеков, Докон Сейитбеков и Барчынай Сейитбекова.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных создан по инициативе Музея Победы в Москве. Его специалисты восстанавливают сведения о советских солдатах и офицерах, оказавшихся в нацистском плену, а также разыскивают их семьи.

По данным Музея Победы, в годы Второй мировой войны погибли около 60 процентов из 5 миллионов советских военнопленных. Имена тысяч солдат и офицеров до сих пор остаются неизвестными, многие числятся пропавшими без вести.

С информацией о военнопленных можно ознакомиться на официальном сайте.


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URL: https://www.vb.kg/460802
Теги:
Алайский район, ВОВ, музей, Москва, Кыргызстан
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