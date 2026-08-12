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"Мурас Юнайтед" проиграл "Фортису" и выбыл из Лиги вызова АФК

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- Самуэль Деди Ирие
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Джалал-Абадский "Мурас Юнайтед" прекратил борьбу в текущем розыгрыше Лиги вызова АФК. В квалификационном противостоянии кыргызстанский клуб минимально проиграл бангладешскому "Фортису" со счётом 0:1.

Поединок держал в напряжении до последних секунд. Судьбу путёвки в следующий раунд предопределил единственный точный удар: если джалал-абадский коллектив свои шансы в атаке растранжирил, то соперники из Бангладеш бережно отнеслись к своему моменту и сумели удержать победный счёт до финального свистка.

Для команды из Джалал-Абада эта международная кампания стала важным этапом проверки сил на азиатском уровне. Попрощавшись с континентальным кубком, "Мурас Юнайтед" полностью переключает внимание на внутренний календарь - чемпионат и Кубок Кыргызстана.

"Мурас Юнайтед" (Кыргызстан) - "Фортис" (Бангладеш) - 0:1

Голы: 0:1

Итог: "Мурас Юнайтед" завершил выступление на турнире


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URL: https://www.vb.kg/460804
Теги:
Джалал-Абадская область, футбол
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