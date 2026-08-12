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Кыргызстанцам рассказали, кому с 1 сентября потребуется приложение "Амина"

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 сентября 2026 года в Москве и Московской области расширяется перечень иностранных граждан, которые должны использовать мобильное приложение "Амина" для оформления миграционного учета. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Новые требования распространяются на иностранцев, достигших 18 лет. В их число войдут студенты, обучающиеся в образовательных организациях Москвы и Московской области, а также члены семей иностранных граждан, находящихся в этих регионах в связи с трудовой деятельностью.

Использовать приложение также должны будут иностранцы, прибывшие в Москву и Московскую область в частных, гостевых, туристических и других целях, не связанных с работой, если срок их пребывания превышает 90 календарных дней.

На иностранных граждан младше 18 лет требование не распространяется.

Минтруда рекомендует кыргызстанцам, которые относятся к указанным категориям, заранее установить приложение "Амина", пройти необходимые процедуры и оформить миграционный учет в установленном порядке.

Особое внимание на изменения следует обратить студентам, членам семей трудовых мигрантов и гражданам, которые планируют длительное пребывание в Москве или Московской области.

За дополнительной информацией кыргызстанцы могут обратиться в представительство Минтруда Кыргызстана в России по адресу: Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5.

Телефоны для консультаций: +7 996 968-98-97, +7 925 030-26-27.


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URL: https://www.vb.kg/460808
Теги:
миграция, студенты, Москва, Кыргызстан, Минтруда
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