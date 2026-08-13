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ВИЧ-инфицированный мужчина получил 20 лет за нападение на детей в Астане

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Казахстанская правозащитница Дина Тансари рассказала в соцсетях об уголовном деле в отношении 30-летнего мужчины, который, зная о своём ВИЧ-статусе, нападал на несовершеннолетних в Астане. После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу, сообщает Orda.kz.

По её словам, мужчина ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности. В июле 2025 года он сначала напал на одних девочек. Соседи задержали его и передали полиции, однако мужчину отпустили.

На следующий день он напал на двух сестёр - 12-летнюю и двухлетнюю. Девочки возвращались из магазина, когда мужчина подошёл к ним сзади и начал приставать к старшей. Сёстры попытались убежать, однако он догнал их и потащил в сторону высокой травы. Там мужчина вновь начал приставать к девочке. Когда она закричала, он ударил её по лицу и животу, а затем схватил младшую сестру и начал душить. Старшая девочка укусила нападавшего, после чего им удалось вырваться и убежать.

Как рассказала Тансари, после этого мужчину вновь отпустили. Изначально его действия квалифицировали по статье 121-1 УК РК "Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные или общественные работы либо арест на срок до 50 суток.

Правозащитники добивались изменения квалификации и ужесточения обвинения. В итоге дело рассматривалось по части 4 статьи 121 УК РК насильственные действия сексуального характера.

В июне суд Астаны приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. После апелляционного рассмотрения приговор вступил в силу.

Основательница фонда "НеМолчи.kz" также сообщила, что во время процесса осуждённый кричал: "Это всё из-за огласки!".


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URL: https://www.vb.kg/460818
Теги:
ВИЧ/СПИД, Казахстан, нападение, педофилия, суд, Арест
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