Просроченные лекарства на 74 млн сомов выявили в "Кыргызфармации"

Генеральная прокуратура выявила нарушения при закупке лекарств и медицинских изделий государственным предприятием "Кыргызфармация". Предварительный ущерб государству оценили в 137 млн 950 тыс. сомов.

По данным ведомства, в 2024–2026 годах отдельные закупки проводились без учета фактических потребностей организаций здравоохранения. В результате истек срок годности 60 наименований лекарственных средств общей стоимостью 74,1 млн сомов.

Кроме того, без соответствующих заявок организаций здравоохранения были закуплены крупные партии медицинских изделий. Продукция стоимостью свыше 63,8 млн сомов осталась невостребованной и хранится на складах.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 337 "Злоупотребление должностным положением" и 339 "Заключение заведомо невыгодного контракта" УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся следственные действия.