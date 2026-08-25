В Кыргызстане автоматизировали налоговые процедуры для резидентов ПВТ и ПКИ

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики автоматизировала процессы налоговой регистрации и применения специального налогового режима для резидентов Парка высоких технологий и Парка креативных индустрий.

Успешная интеграция информационных систем ведомств позволила полностью перевести обмен данными о налогоплательщиках в электронный формат. Теперь при получении статуса резидента дирекция соответствующего парка самостоятельно направляет электронное уведомление в ГНС, где полученная информация автоматически используется для проведения необходимых процедур в системе.

Благодаря цифровизации предпринимателям больше не требуется лично посещать налоговые органы и подавать бумажные заявления или подтверждающие документы. Аналогичным образом отлажен процесс и при прекращении статуса резидента - сведения мгновенно передаются между системами, что позволяет ГНС своевременно актуализировать данные в базе. Новый механизм направлен на устранение бюрократических барьеров и упрощение условий для развития креативного и IT-сектора страны.