Кыргызстан в 2026 экспортировал свыше 9 тысяч тонн сахара

В 2026 году из Кыргызстана было экспортировано 9 357,3 тонны сахара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В ведомстве уточнили, что в текущем году площади посева сахарной свёклы по стране составили 11 800 гектаров. Развитие этой культуры и локального производства сахара напрямую содействует укреплению продовольственной безопасности государства, гарантирует стабильную загрузку перерабатывающих предприятий и повышает экспортный потенциал отечественного сектора.

Для повышения урожайности свёклы ведомство внедряет современные агротехнологии, повышает эффективность производства и усиливает кооперацию между фермерами и переработчиками. В Минсельхозе подчеркнули, что системная работа по увеличению объёмов продукции и расширению её экспорта на внешние рынки продолжается.