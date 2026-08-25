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Кыргызстан в 2026 экспортировал свыше 9 тысяч тонн сахара

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В 2026 году из Кыргызстана было экспортировано 9 357,3 тонны сахара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В ведомстве уточнили, что в текущем году площади посева сахарной свёклы по стране составили 11 800 гектаров. Развитие этой культуры и локального производства сахара напрямую содействует укреплению продовольственной безопасности государства, гарантирует стабильную загрузку перерабатывающих предприятий и повышает экспортный потенциал отечественного сектора.

Для повышения урожайности свёклы ведомство внедряет современные агротехнологии, повышает эффективность производства и усиливает кооперацию между фермерами и переработчиками. В Минсельхозе подчеркнули, что системная работа по увеличению объёмов продукции и расширению её экспорта на внешние рынки продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/461092
Теги:
Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан
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