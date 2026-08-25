В Кыргызстане зафиксирован рост цен на продукты, товары и услуги

С начала года продовольственные товары в Кыргызстане подорожали на 6,3 процента. Такие данные приводит Национальный банк КР.

Согласно информации регулятора, ценовые изменения затронули и другие секторы: непродовольственные товары прибавили в стоимости 5,8 процента, а тарифы на услуги поднялись на 11,1 процента.

В Нацбанке поясняют, что ключевыми факторами инфляционных процессов стали удорожание горюче-смазочных материалов, повлекшее рост транспортных и сопутствующих издержек, а также общая динамика цен на мировом рынке продовольствия.