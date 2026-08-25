Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.58 - 102.58

В Нарынской области обсудили ход реализации инвестиционных проектов

433  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбека Сабирова руководитель сектора планирования и мониторинга ведомства Нурбол Тынайбеков провел рабочую встречу с представителями местных органов власти Нарынской области.

Участники встречи обсудили текущее состояние инвестпроектов в регионе, механизмы поддержки инвесторов, привлечение нового капитала и оперативное решение административных вопросов.

В рамках поездки представитель Агентства посетил ключевые инвестиционные объекты области для оценки их производственных показателей. Кроме того, сторонами были изучены деятельность свободной экономической зоны (СЭЗ) "Нарын" и перспективы расширения ее промышленного потенциала.

По итогам визита достигнута договоренность о совместном сопровождении проектов и оперативном решении возникающих у бизнеса вопросов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461101
Теги:
инвестиции, Нарынская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  