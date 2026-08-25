В Нарынской области обсудили ход реализации инвестиционных проектов

По поручению директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбека Сабирова руководитель сектора планирования и мониторинга ведомства Нурбол Тынайбеков провел рабочую встречу с представителями местных органов власти Нарынской области.

Участники встречи обсудили текущее состояние инвестпроектов в регионе, механизмы поддержки инвесторов, привлечение нового капитала и оперативное решение административных вопросов.

В рамках поездки представитель Агентства посетил ключевые инвестиционные объекты области для оценки их производственных показателей. Кроме того, сторонами были изучены деятельность свободной экономической зоны (СЭЗ) "Нарын" и перспективы расширения ее промышленного потенциала.

По итогам визита достигнута договоренность о совместном сопровождении проектов и оперативном решении возникающих у бизнеса вопросов.