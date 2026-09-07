В Кабо-Верде автобус со школьниками упал в 30-метровое ущелье

На острове Фогу в Кабо-Верде автобус с пассажирами сорвался с горной дороги и упал в ущелье глубиной около 30 метров. Погибли 25 человек, большинство из них - дети, подростки и молодые люди. Еще 18 пассажиров пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла вечером 5 сентября на участке между поселками Шан-дас-Калдейрас и Кампанас-ди-Сима. Автобус возвращался в город Сан-Филипе после экскурсии в район вулканического кратера Пику-ду-Фогу. По данным местных властей, в салоне находились 32 человека.

Глава службы гражданской защиты Сан-Филипе Жозе Кануту сообщил, что автобус выехал за пределы дороги и рухнул в труднодоступную каменистую долину. Часть пассажиров оказалась заблокирована в искореженном салоне. Спасатели, пожарные и медики работали на месте всю ночь.

Среди погибших оказался водитель автобуса. По данным местных властей, он ежегодно организовывал подобные поездки для школьников, которых в течение учебного года перевозил на занятия. В Министерстве образования уточнили, что экскурсия не являлась официальным мероприятием школ.

Первоначально сообщалось о 18 погибших, однако по мере завершения поисково-спасательной операции число жертв выросло до 25. Власти организовали похороны погибших. Семь тел были преданы земле ночью, остальные похороны состоялись 6 сентября после траурной службы в Сан-Филипе.

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш назвал произошедшее "великой катастрофой" и выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Франсиску Карвалью также заявил о глубокой скорби. В стране объявлен двухдневный национальный траур.

Причины аварии пока не установлены. Следствию предстоит выяснить, почему автобус потерял управление на горной дороге.

Крупные ДТП в Кабо-Верде происходят относительно редко. При этом горные дороги архипелага имеют сложный рельеф и отдельные участки проходят по крутым серпантинам.