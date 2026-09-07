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Эрбол Атабаев перешёл в чемпионат Хорватии

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- Самуэль Деди Ирие
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Полузащитник сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев продолжит карьеру в Хорватии. 25-летний футболист перешёл из "Мурас Юнайтед" в загребский "Локомотив", выступающий в высшем дивизионе страны.

Атабаев начал нынешний сезон в составе "Мурас Юнайтед" и провёл за манасский клуб 20 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

"Локомотив" после четырёх туров чемпионата Хорватии занимает шестое место в турнирной таблице.

Загребский клуб дважды становился вице-чемпионом Хорватии - в 2013 и 2020 годах, а также дважды выходил в финал Кубка страны.

Переход в "Локомотив" станет новым этапом в европейской карьере Атабаева и позволит футболисту сборной Кыргызстана попробовать свои силы в одном из чемпионатов Европы.


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URL: https://www.vb.kg/461369
Теги:
футбол, Хорватия, Кыргызстан
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