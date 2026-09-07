Валентина Шевченко оставила пояс UFC из-за травмы

Действующая обладательница титула UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко вынужденно сложила с себя чемпионские полномочия из-за полученного повреждения. По сообщениям зарубежных спортивных инсайдеров, восстановление спортсменки может затянуться почти на год.

О решении кыргызстанской бойчихи объявили в эфире прямой трансляции ивента UFC Paris. Подробности о характере травмы промоушен пока держит в секрете.

В связи с этим титул в 125 фунтах официально объявлен вакантным. Вакцинировать категорию новая чемпионка будет в октагоне турнира UFC 332: за вакантный пояс в главном поединке вечера сойдутся бразильянка Наталия Силва и представительница Китая Ван Цун.

Уроженка Бишкека с украинскими корнями, Шевченко выступает под флагом Кыргызстана и также имеет гражданство Перу.

Свой первый чемпионский трофей в наилегчайшем дивизионе Валентина завоевала еще в декабре 2018 года, взяв верх над Йоанной Енджейчик. Долгое время удерживая пояс и проведя семь удачных защит, она уступила его, однако 14 сентября 2024 года на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе взяла реванш у Алексы Грассо и вернула себе золотой пояс.

Шевченко вошла в историю как первая спортсменка, ставшая двукратной чемпионкой женского наилегчайшего веса UFC. Впереди у "Пули" длительный период реабилитации, после которого она сможет претендовать на возвращение пояса.