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Геннадий Гарагуля вошел в тренерский штаб сборной Кыргызстана по футзалу

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский специалист Геннадий Гарагуля назначен помощником главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу Нуржана Джетыбаева.

В составе тренерского штаба Гарагуля будет заниматься улучшением физической подготовки игроков национальной команды. Отдельное внимание специалист уделит работе с вратарями и будет оказывать тренерскому штабу методическую помощь в этом направлении.

Одновременно Гарагуля возглавит футзальный клуб "Достук", выступающий в чемпионате Кыргызстана.

45-летний специалист имеет значительный опыт работы в российском футзале. С 2018 по 2022 год он был тренером вратарей сборной России. В период с 2018 по 2024 год Гарагуля также работал тренером вратарей клуба "Торпедо", а в сезоне 2025/26 занимал должность главного тренера команды.

Гарагуля является серебряным призером чемпионата мира по футзалу и обладателем тренерской лицензии B-UEFA.

В сборной Кыргызстана российский специалист сосредоточится на физической и вратарской подготовке команды в рамках подготовки к предстоящим международным турнирам.


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URL: https://www.vb.kg/461380
Теги:
Россия, тренер, футзал, Кыргызстан
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