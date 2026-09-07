Геннадий Гарагуля вошел в тренерский штаб сборной Кыргызстана по футзалу

Российский специалист Геннадий Гарагуля назначен помощником главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу Нуржана Джетыбаева.

В составе тренерского штаба Гарагуля будет заниматься улучшением физической подготовки игроков национальной команды. Отдельное внимание специалист уделит работе с вратарями и будет оказывать тренерскому штабу методическую помощь в этом направлении.

Одновременно Гарагуля возглавит футзальный клуб "Достук", выступающий в чемпионате Кыргызстана.

45-летний специалист имеет значительный опыт работы в российском футзале. С 2018 по 2022 год он был тренером вратарей сборной России. В период с 2018 по 2024 год Гарагуля также работал тренером вратарей клуба "Торпедо", а в сезоне 2025/26 занимал должность главного тренера команды.

Гарагуля является серебряным призером чемпионата мира по футзалу и обладателем тренерской лицензии B-UEFA.

В сборной Кыргызстана российский специалист сосредоточится на физической и вратарской подготовке команды в рамках подготовки к предстоящим международным турнирам.