В Новосибирске пройдет крупная конференция по археологии Алтая

С 13 по 15 октября в Новосибирске пройдет Вторая Всероссийская конференция с международным участием "Алтай в кругу евразийских древностей". В ней примут участие более 100 исследователей из России, Китая, Казахстана, Монголии, Турции и Узбекистана.

Научное мероприятие организуют Институт археологии и этнографии СО РАН совместно с НОЦ алтаистики и тюркологии АлтГУ "Большой Алтай".

Конференция посвящена 80-летию со дня рождения известного археолога Владимира Кубарева. В предварительную программу включены 79 докладов ученых из ведущих научных учреждений разных стран.

Участники обсудят научное наследие Владимира Кубарева, историю Алтая в эпоху бронзы, пазырыкскую культуру и скифо-сибирский звериный стиль, хунно-сяньбийский и древнетюркский периоды. Отдельное внимание уделят петроглифам Южной Сибири и Центральной Азии, а также современному состоянию археологического наследия Алтая.

Старший научный сотрудник отдела археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН Глеб Кубарев отметил, что организаторы хотели бы сделать такие встречи ученых традиционными.

"Конечно, очень хочется, чтобы это мероприятие стало постоянным: раз в десять лет коллеги собирались в Новосибирске под таким значимым предлогом и обсуждали богатое археологическое наследие и новые открытия на территории Большого Алтая", - сказал он.

Помимо научных заседаний, запланированы экскурсии в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока и Историко-архитектурный музей под открытым небом. Также пройдут фотовыставки работ Владимира Кубарева и современных фотографов, выставка микалентных копий петроглифов Алтая.

Открытие состоится 13 октября в Академпарке Новосибирска. Посетить его смогут все желающие после обязательной регистрации. Секционные заседания пройдут 14 и 15 октября.

По итогам конференции в 2027 году планируется издать коллективную монографию в печатном и электронном форматах.

Справка: Владимир Кубарев (1946-2011) - доктор исторических наук, исследователь археологического наследия Алтая. За более чем 40 лет научной деятельности он подготовил 25 монографий и свыше 400 статей. Среди направлений его исследований - пазырыкские курганы, каракольская культура, памятники древнетюркской эпохи и петроглифы Алтая и Монголии.