Кыргызстан сможет поставлять три вида ягод на рынок Китая

Кыргызстан получил возможность экспортировать в Китай малину, клубнику и смородину. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В рамках сотрудничества Кыргызстана и Китая в сфере фитосанитарного контроля подписан соответствующий протокол об экспорте кыргызстанской продукции на китайский рынок.

Документ был подписан в рамках Шанхайской организации сотрудничества и предусматривает поставки в Китай малины, клубники и смородины, выращенных в Кыргызстане.

В Минсельхозе отметили, что ранее основными направлениями экспорта отечественных ягод были страны ЕАЭС и другие традиционные рынки. Выход на рынок Китая позволит производителям расширить географию поставок и искать новых покупателей.

В ведомстве также рассчитывают, что новые экспортные возможности будут способствовать увеличению производства ягод и развитию их переработки.