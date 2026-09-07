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Кыргызстан сможет поставлять три вида ягод на рынок Китая

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Кыргызстан получил возможность экспортировать в Китай малину, клубнику и смородину. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В рамках сотрудничества Кыргызстана и Китая в сфере фитосанитарного контроля подписан соответствующий протокол об экспорте кыргызстанской продукции на китайский рынок.

Документ был подписан в рамках Шанхайской организации сотрудничества и предусматривает поставки в Китай малины, клубники и смородины, выращенных в Кыргызстане.

В Минсельхозе отметили, что ранее основными направлениями экспорта отечественных ягод были страны ЕАЭС и другие традиционные рынки. Выход на рынок Китая позволит производителям расширить географию поставок и искать новых покупателей.

В ведомстве также рассчитывают, что новые экспортные возможности будут способствовать увеличению производства ягод и развитию их переработки.


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URL: https://www.vb.kg/461385
Теги:
Китай, экспорт, продукты, Минсельхоз
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