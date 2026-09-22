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Более 50 вузов примут участие в форуме "Алтай-Азия 2026"

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Более 500 представителей университетов, ИТ-компаний, бизнеса и органов власти примут участие в VII Международном образовательном форуме "Алтай-Азия 2026", который пройдет 24–25 сентября в Белокурихе. Организатором выступает Алтайский государственный университет.

Участие в очном и онлайн-форматах подтвердили представители более 50 ведущих университетов России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Основными темами форума станут новая модель высшего образования, цифровизация университетов, технологическое предпринимательство, работа с данными и информационная безопасность.

Форум откроет экспертная панель "Прообраз будущих изменений", модератором которой выступит ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Дальнейшая работа будет организована по трем направлениям. Первое посвятят новой модели высшего образования, цифровым образовательным решениям и дополнительным сервисам для студентов и преподавателей.

Второй трек будет посвящен развитию предпринимательской среды в университетах. Участники рассмотрят опыт акселерационных программ, подготовку специалистов для коммерциализации проектов и интеграцию технологического предпринимательства в университетскую среду.

В рамках третьего направления эксперты обсудят развитие цифровой экосистемы вузов, информационную безопасность, управление данными, автоматизацию образовательных процессов, электронный кадровый документооборот и современные HR-практики.

Кроме того, на площадке форума пройдут круглые столы и экспертные сессии, а также конференции, посвященные современному историческому образованию России и стран Центральной Азии и использованию больших данных в образовательной миграции.

Одним из практических мероприятий станет подписание соглашения между АлтГУ и компанией "Балтика" о создании "Школы пивоваров". Проект предусматривает подготовку специалистов для биотехнологической отрасли России.

Алтайский государственный университет является единственным вузом Алтайского края, участвующим в программе "Приоритет 2030".


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URL: https://www.vb.kg/461711
Теги:
вуз, образование, Россия, форум, Центральная Азия, сотрудничество, Кыргызстан
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