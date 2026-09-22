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Кыргызстан завоевал третью "бронзу" на Азиатских играх-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана завоевала третью бронзовую медаль на Азиатских играх 2026 года. Очередную награду команде принес Сыймык Жаныбек уулу, выступающий в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА).

В полуфинальном поединке Жаныбек уулу встретился со спортсменом из Бахрейна. Кыргызский боец уступил сопернику со счетом 0:3 и завершил выступление на турнире с бронзовой медалью.

Ранее бронзовыми призерами Азиатских игр в соревнованиях по ММА стали еще два представителя Кыргызстана - Дастан Каныбек уулу и Ырыскелди Дуйшеев.

Таким образом, в активе сборной Кыргызстана уже три бронзовые награды, и все они были завоеваны в смешанных единоборствах.

На Азиатских играх Кыргызстан представляют более 160 спортсменов, выступающих в 30 видах спорта. Соревнования проходят в Японии и продлятся до 4 октября.


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URL: https://www.vb.kg/461717
Теги:
Азиатские игры, смешанные бои, Кыргызстан
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