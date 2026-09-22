Кыргызстан завоевал третью "бронзу" на Азиатских играх-2026

Сборная Кыргызстана завоевала третью бронзовую медаль на Азиатских играх 2026 года. Очередную награду команде принес Сыймык Жаныбек уулу, выступающий в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА).

В полуфинальном поединке Жаныбек уулу встретился со спортсменом из Бахрейна. Кыргызский боец уступил сопернику со счетом 0:3 и завершил выступление на турнире с бронзовой медалью.

Ранее бронзовыми призерами Азиатских игр в соревнованиях по ММА стали еще два представителя Кыргызстана - Дастан Каныбек уулу и Ырыскелди Дуйшеев.

Таким образом, в активе сборной Кыргызстана уже три бронзовые награды, и все они были завоеваны в смешанных единоборствах.

На Азиатских играх Кыргызстан представляют более 160 спортсменов, выступающих в 30 видах спорта. Соревнования проходят в Японии и продлятся до 4 октября.