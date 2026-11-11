"Лучший зарубежный фильм на русском языке", как шанс на номинацию

Это шанс для опытных и начинающих режиссеров выиграть грант на свой фильм. Темы - от национального наследия, событий Великой Отечественной войны и людей, внёсших вклад в развитие стран, до традиционных ценностей, проблем общества, спорта и популяризации современного кино.
Какие работы могут получить финансовую поддержку?
(все - на русском языке)
Кто может участвовать?
Не откладывайте свою историю на потом. Возможно, именно ваш фильм станет следующим громким словом в кино на русском языке. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте "Евразия-Кинофеста": https://evrazia-kinofest.su/konkurs-granty#polozhenie
Приём заявок на участие в конкурсе завершается 15 декабря!