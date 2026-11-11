"Лучший зарубежный фильм на русском языке", как шанс на номинацию

Это шанс для опытных и начинающих режиссеров выиграть грант на свой фильм. Темы - от национального наследия, событий Великой Отечественной войны и людей, внёсших вклад в развитие стран, до традиционных ценностей, проблем общества, спорта и популяризации современного кино.

Какие работы могут получить финансовую поддержку?

игровые фильмы неигровые фильмы научно-популярные фильмы

(все - на русском языке)

Кто может участвовать?

иностранные граждане от 18 лет иностранные коммерческие компании иностранные некоммерческие неправительственные организации

Не откладывайте свою историю на потом. Возможно, именно ваш фильм станет следующим громким словом в кино на русском языке. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте "Евразия-Кинофеста": https://evrazia-kinofest.su/konkurs-granty#polozhenie

Приём заявок на участие в конкурсе завершается 15 декабря!