Эксперт объяснил отельерам Кыргызстана, как измерять реальную эффективность

Кыргызстану важно не только увеличивать число гостиниц, но и повышать качество управления ими. На форуме отельеров, рестораторов CoReCa- 2026 в Бишкеке эксперт объяснил отельерам, как измерять эффективность бизнеса и почему рост выручки ещё не означает рост прибыли.

Туристический бизнес - это не только красивые номера, гостеприимство и удачное расположение отеля. За впечатлениями туриста стоит сложная система управления: ценообразование, расходы, работа персонала, качество услуг и финансовые решения, от которых зависит устойчивость предприятия.

Для Кыргызстана эта тема приобретает особое значение. По мнению представителей туристической отрасли, наступает этап, когда наряду с увеличением количества гостиниц и мест размещения необходимо сосредоточиться на качестве услуг, профессиональном управлении и экономической эффективности. Само по себе открытие новых объектов ещё не гарантирует, что они будут успешно работать, обеспечивать достойный сервис и приносить стабильный доход.

Отельеру сегодня важно не только привлечь гостя, но и научиться грамотно управлять каждым номером, расходами и прибылью. Для этого недостаточно интуиции и опыта, накопленного в повседневной работе. Необходимо изучать международные подходы, задавать вопросы специалистам, сравнивать результаты с рынком и применять на практике инструменты, которые помогают принимать решения на основе данных.

Именно такой практический разговор состоялся на сессии для отельеров в рамках форума CoReCa в Бишкеке. Алексей Пряслов, работающий в гостиничной индустрии с 2004 года, представил тему "Пять главных метрик любого отеля". Его опыт связан с развитием гостиничных проектов, взаимодействием с собственниками и международными гостиничными операторами, ресторанным бизнесом и автоматизацией управленческого учёта на основе международной системы USALI, опыт с Kempinski и Radisson. Он автор системы учёта HOMS для отелей.

Главная мысль выступления: высокая загрузка и растущая выручка ещё не означают, что гостиница эффективно работает. Важно понимать, сколько дохода превращается в прибыль и насколько результативно управляется бизнес.

Почему нельзя ориентироваться только на загрузку

Выступление Пряслов начал с притчи о Ходже Насреддине, который искал потерянный ключ под фонарём - не там, где потерял, а там, где было светлее.

"Очень часто метрики сводятся к тем, которые есть под рукой. Как правило, это показатели выручки: ADR, загрузка. Но есть и другие метрики, которые значительно важнее, - например, прибыль и производные от неё показатели", - объяснил эксперт.

Этот принцип важен для гостиниц любого масштаба. Можно заполнить почти все номера, но продавать их слишком дёшево. Можно установить высокую цену, но оставить большую часть номерного фонда пустой. Наконец, можно увеличить выручку и одновременно получить меньшую прибыль из-за роста расходов.

Поэтому управление отелем предполагает не просто стремление к большему количеству гостей, а понимание того, как каждое решение влияет на финансовый результат и качество работы предприятия.

Пряслов предложил пять показателей: два связаны с выручкой, ещё три позволяют оценить прибыльность и эффективность управления.

Пять показателей, которые стоит знать отельеру

Первый показатель - RevPAR, или выручка на один доступный номер за определённый период. Он объединяет среднюю цену проданного номера и загрузку, позволяя оценить, насколько эффективно гостиница использует свой номерной фонд.

На примере отеля со 100 номерами эксперт показал, что при продаже 90 номеров по 5 тысяч рублей RevPAR составляет 4,5 тысячи рублей. При грамотном повышении тарифа показатель можно увеличить даже в том случае, если загрузка немного снизится.

Но при слабом спросе логика обратная: снижение цены может помочь привлечь больше гостей и в итоге увеличить выручку. Главное - учитывать реальную ситуацию на рынке, а не придерживаться одного тарифа независимо от спроса.

Второй показатель - RevPAR Index. Он помогает сравнить результат отеля со средним показателем сопоставимых гостиниц. Это позволяет понять, действительно ли предприятие успешно конкурирует на своём рынке, а не просто фиксирует собственный рост.

Третий показатель - коэффициент удержания, который показывает, как изменение выручки отражается на прибыли. Пряслов разобрал пример, когда доходы ресторанного подразделения выросли, а прибыль при этом снизилась. Такой результат требует анализа расходов и работы руководителя подразделения.

Четвёртый показатель - GOP Margin, доля валовой операционной прибыли в общей выручке. Он помогает оценить эффективность операционного управления и сравнивать результаты гостиниц разного размера с учётом особенностей их деятельности.

Пятый показатель - EBITDA per K, позволяющий оценить операционную прибыль в расчёте на один номер гостиницы. Он особенно важен для собственника, которому необходимо понимать не только оборот предприятия, но и финансовую отдачу от номерного фонда.

Эти показатели не заменяют работу с сервисом, персоналом и впечатлениями гостей. Но они позволяют увидеть финансовую сторону управления, вовремя обнаружить проблемы и оценить последствия принимаемых решений.

От опыта к профессиональному управлению

Одна из важных задач для гостиничного бизнеса Кыргызстана - превращать накопленный практический опыт в системные знания и устойчивые управленческие решения. Туризм - серьёзная отрасль, в которой ошибки в ценообразовании, планировании расходов или организации работы могут отражаться не только на доходах конкретного предприятия, но и на качестве туристического предложения в целом.

Поэтому профессиональные форумы и встречи с практиками имеют значение не только как площадки для деловых знакомств. Это возможность услышать опыт специалистов, разобрать реальные ситуации, задать вопросы и познакомиться с инструментами, которые уже используются в международной гостиничной индустрии.

Однако услышать экспертное мнение - только первый шаг. Следующий - проверить, какие решения подходят конкретному отелю, наладить учёт, обучить команду и регулярно оценивать результаты. Международные показатели полезны именно тогда, когда они становятся частью ежедневной работы, а не остаются формулами в презентации.

Для Кыргызстана переход от количественного роста к качеству означает не отказ от строительства новых гостиниц, а более высокий уровень требований к тому, как они работают. Важно, чтобы новые и действующие объекты могли обеспечивать сервис, соответствующий ожиданиям гостей, рационально использовать ресурсы и сохранять финансовую устойчивость.

Качественный туристический бизнес начинается с профессионального отношения к делу: готовности учиться, задавать вопросы,

прислушиваться к экспертам и применять знания на практике. А умение считать не только выручку, но и прибыль - одна из основ такого подхода.