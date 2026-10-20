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Австралия раскрыла засекреченные функции подводного дрона Ghost Shark

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Австралийские военные впервые обнародовали данные о трех ранее держащихся в секрете типах полезной нагрузки для автономного подводного аппарата Ghost Shark. Обновленный арсенал дрона включает современные морские мины, специальные логистические контейнеры и ударные беспилотные летательные аппараты.

Выступая в Сиднее, министр по вопросам оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подчеркнул, что интеграция новых технологий существенно расширит оперативный спектр применения "Призрачной акулы" и укрепит позиции страны в сфере высокотехнологичной подводной войны.

Согласно раскрытым спецификациям, подводный аппарата сможет выполнять скрытную постановку минных заграждений, а также размещать автономные тайники с оборудованием. Эта система снабжения, разработанная научно-технологической группой Defence Science and Technology Group (DSTG), предназначена для скрытного обеспечения действий подразделений специального назначения в отдаленных районах.

Кроме того, подводный беспилотник адаптировали для запуска БПЛА типа Altius. Воздушные дроны способны вести разведку и наблюдение в режиме реального времени, а при необходимости - наносить точечные авиаудары по обнаруженным целям.

Разработка и оснащение Ghost Shark являются частью масштабной программы Канберры по модернизации национального флота и внедрению беспилотных систем в ключевых акваториях региона.


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URL: https://www.vb.kg/462428
Теги:
Австралия, дрон
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