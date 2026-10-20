Марко Рубио рассказал о подготовке крупных сделок с Узбекистаном

Американские компании готовятся объявить о заключении новых соглашений в Узбекистане, поскольку Вашингтон стремится расширить свое экономическое присутствие в Центральной Азии и диверсифицировать поставки критически важных минералов, сообщил телеканалу Euronews государственный секретарь США Марко Рубио.

В беседе с журналистами во время визита в Самарканд Рубио отметил, что эти сделки могут стать началом более масштабного взаимодействия США с регионом, которому, по его мнению, американские политики уделяли недостаточно внимания.

Отвечая на вопрос "Евроньюс" о том, чего жителям Узбекистана стоит ожидать от этого визита и сопровождающей его делегации представителей бизнеса, Рубио сказал: "Думаю, мы сможем объявить о ряде конкретных сделок".

Он добавил, что американские компании проявляют большой интерес к ведению бизнеса в Узбекистане, и что соответствующие объявления будут сделаны по итогам встреч в рамках форума. "Это не конец. Это только начало", - подчеркнул он.

По словам Рубио, в Самарканде представлены около 300 американских компаний, которые обсуждают соглашения, потенциальная стоимость которых исчисляется миллиардами долларов.

Ранее в Государственном департаменте США сообщали, что в поездке госсекретаря принимают участие более 200 руководителей американских компаний. На момент выступления Рубио окончательный список соглашений и их стоимость еще не были озвучены.

Критически важные минералы и стратегические цепочки поставок

Отвечая на второй вопрос "Евроньюс", Рубио назвал сферу критически важных минералов потенциальным направлением для сотрудничества с Узбекистаном.

"Для всего мира было бы неразумно зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было", - отметил он, подчеркнув, что не имеет в виду какую-то конкретную страну.

По его словам, отрасли и технологии, которые будут определять облик XXI века, все больше зависят от критически важных минералов. В связи с этим диверсификация цепочек поставок становится международным приоритетом, а не только задачей для США.

Он добавил, что для стран, богатых природными ресурсами, ответственная разработка месторождений и создание мощностей по переработке сырья могут отвечать их собственным экономическим интересам.

"Безусловно, мы будем изучать этот вопрос, и, думаю, здесь есть хорошие перспективы для такого сотрудничества", - сказал Рубио в интервью нашему телеканалу.

Эта тема также обсуждалась на саммите формата "C5+1", который прошел в Вашингтоне в ноябре 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан и соседние с ним государства стремятся привлечь дополнительные инвестиции и технологии для освоения своих минеральных ресурсов, в то время как США и Европа ищут альтернативы чрезмерно концентрированным цепочкам поставок.

Отвечая на отдельный вопрос о растущем экономическом влиянии Китая в Центральной Азии, Рубио охарактеризовал участие США как конкуренцию, а не как попытку заставить правительства стран региона выбирать одну из сторон.

"Речь не идет о том, чтобы прийти сюда и потребовать: "Прекратите общаться с кем-то еще или перестаньте сотрудничать с другой страной"", - пояснил он, отметив, что Узбекистан открыт для экономических отношений с различными партнерами, и высоко оценил темпы экономического роста страны.