Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 97.70 - 98.70

Марко Рубио рассказал о подготовке крупных сделок с Узбекистаном

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американские компании готовятся объявить о заключении новых соглашений в Узбекистане, поскольку Вашингтон стремится расширить свое экономическое присутствие в Центральной Азии и диверсифицировать поставки критически важных минералов, сообщил телеканалу Euronews государственный секретарь США Марко Рубио.

В беседе с журналистами во время визита в Самарканд Рубио отметил, что эти сделки могут стать началом более масштабного взаимодействия США с регионом, которому, по его мнению, американские политики уделяли недостаточно внимания.

Отвечая на вопрос "Евроньюс" о том, чего жителям Узбекистана стоит ожидать от этого визита и сопровождающей его делегации представителей бизнеса, Рубио сказал: "Думаю, мы сможем объявить о ряде конкретных сделок".

Он добавил, что американские компании проявляют большой интерес к ведению бизнеса в Узбекистане, и что соответствующие объявления будут сделаны по итогам встреч в рамках форума. "Это не конец. Это только начало", - подчеркнул он.

По словам Рубио, в Самарканде представлены около 300 американских компаний, которые обсуждают соглашения, потенциальная стоимость которых исчисляется миллиардами долларов.

Ранее в Государственном департаменте США сообщали, что в поездке госсекретаря принимают участие более 200 руководителей американских компаний. На момент выступления Рубио окончательный список соглашений и их стоимость еще не были озвучены.

Критически важные минералы и стратегические цепочки поставок

Отвечая на второй вопрос "Евроньюс", Рубио назвал сферу критически важных минералов потенциальным направлением для сотрудничества с Узбекистаном.

"Для всего мира было бы неразумно зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было", - отметил он, подчеркнув, что не имеет в виду какую-то конкретную страну.

По его словам, отрасли и технологии, которые будут определять облик XXI века, все больше зависят от критически важных минералов. В связи с этим диверсификация цепочек поставок становится международным приоритетом, а не только задачей для США.

Он добавил, что для стран, богатых природными ресурсами, ответственная разработка месторождений и создание мощностей по переработке сырья могут отвечать их собственным экономическим интересам.

"Безусловно, мы будем изучать этот вопрос, и, думаю, здесь есть хорошие перспективы для такого сотрудничества", - сказал Рубио в интервью нашему телеканалу.

Эта тема также обсуждалась на саммите формата "C5+1", который прошел в Вашингтоне в ноябре 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан и соседние с ним государства стремятся привлечь дополнительные инвестиции и технологии для освоения своих минеральных ресурсов, в то время как США и Европа ищут альтернативы чрезмерно концентрированным цепочкам поставок.

Отвечая на отдельный вопрос о растущем экономическом влиянии Китая в Центральной Азии, Рубио охарактеризовал участие США как конкуренцию, а не как попытку заставить правительства стран региона выбирать одну из сторон.

"Речь не идет о том, чтобы прийти сюда и потребовать: "Прекратите общаться с кем-то еще или перестаньте сотрудничать с другой страной"", - пояснил он, отметив, что Узбекистан открыт для экономических отношений с различными партнерами, и высоко оценил темпы экономического роста страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462429
Теги:
США, Узбекистан, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  